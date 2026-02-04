Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России признали нежелательной ассоциацию русскоязычных родителей Германии

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – Федеральная ассоциация русскоязычных родителей). Об этом сообщило надзорное ведомство.

По данным Генпрокуратуры, организация занимается разжиганием розни среди русскоязычных граждан Германии и усилением давления на тех, кто поддерживает Россию. Кроме того, BVRE открыто критикует проведение спецоперации на Украине и призывает к увеличению военной помощи Киеву.

Организация также сотрудничает с организациями, признанными нежелательными в России, и активно поддерживает информационные встречи представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает Генпрокуратура.

BVRE – организация некоммерческих ассоциаций, действующих в социальных, культурных и образовательных сферах. 

Минюст РФ 2 февраля внес International Womens Media Foundation (IWMF) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. IWMF является некоммерческой организацией, которая поддерживает и продвигает женщин-журналистов по всему миру. Она была основана в 1990 г., штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь