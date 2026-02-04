В России признали нежелательной ассоциацию русскоязычных родителей Германии
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – Федеральная ассоциация русскоязычных родителей). Об этом сообщило надзорное ведомство.
По данным Генпрокуратуры, организация занимается разжиганием розни среди русскоязычных граждан Германии и усилением давления на тех, кто поддерживает Россию. Кроме того, BVRE открыто критикует проведение спецоперации на Украине и призывает к увеличению военной помощи Киеву.
Организация также сотрудничает с организациями, признанными нежелательными в России, и активно поддерживает информационные встречи представителей ЛГБТ
BVRE – организация некоммерческих ассоциаций, действующих в социальных, культурных и образовательных сферах.
Минюст РФ 2 февраля внес International Womens Media Foundation (IWMF) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. IWMF является некоммерческой организацией, которая поддерживает и продвигает женщин-журналистов по всему миру. Она была основана в 1990 г., штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.