В России признали нежелательной ассоциацию русскоязычных родителей Германии

Минюст РФ 2 февраля внес International Womens Media Foundation (IWMF) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. IWMF является некоммерческой организацией, которая поддерживает и продвигает женщин-журналистов по всему миру. Она была основана в 1990 г., штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.