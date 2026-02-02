Газета
Главная / Общество /

International Womens Media Foundation признали нежелательной в РФ

Ведомости

Минюст внес International Womens Media Foundation (IWMF) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Это следует из реестра ведомства. 

IWMF является некоммерческой организацией, которая поддерживает и продвигает женщин-журналистов по всему миру. Она была основана в 1990 г., штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

16 декабря немецкое издание Deutsche Welle (DW; считается в России иноагентом) было признано нежелательным в России. Председатель думской комиссии Василий Пискарев заявил, что после внесения DW в перечень нежелательных в РФ любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с законодательством.

