International Womens Media Foundation признали нежелательной в РФ

16 декабря немецкое издание Deutsche Welle (DW; считается в России иноагентом) было признано нежелательным в России. Председатель думской комиссии Василий Пискарев заявил, что после внесения DW в перечень нежелательных в РФ любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с законодательством.