Экс-начальник «Росжилкомплекса» Абраменков задержан по делу о мошенничестве

Следствие считает, что в 2021–2024 гг. фигуранты, введя в заблуждение наблюдательный совет «Росжилкомплекса», организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб., государству и учреждению причинен ущерб в особо крупном размере.