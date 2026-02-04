Газета
Главная / Общество /

Экс-начальник «Росжилкомплекса» Абраменков задержан по делу о мошенничестве

Ведомости

Бывший начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России на своем сайте.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Росжилкомплекса», профильного департамента министерства обороны РФ, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в ряде коммерческих структур.

Следствие считает, что в 2021–2024 гг. фигуранты, введя в заблуждение наблюдательный совет «Росжилкомплекса», организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб., государству и учреждению причинен ущерб в особо крупном размере.

Помимо Абраменкова были задержаны руководители ООО «ЕРЦ ЖКХ», ООО «ЕИЦ», ООО «ЕПЦ», ООО «Апартпейдж Невский», ООО «АСУ», ООО «Стройкомплекс» и ООО «ЦФКУ» – Инна Миль, Илья Волк и Ниджад Гусейнов.

По ходатайству следствия Абраменков заключен под стражу. В отношении Миль, Волка и Гусейнова суду также заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.

19 февраля 2025 г. против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова было возбуждено уголовное дело, он подозревается в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

