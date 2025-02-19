Глава филиала Росжилкомплекса стал фигурантом дела о превышении полномочий

Росжилкомплекс представляет собой специализированную организацию, работающую в структуре Минобороны РФ. Она отвечает за реализацию полномочий ведомства в области социальной защиты военнослужащих, а также гражданского персонала российской армии, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Внимание организации направлено на осуществление жилищных прав указанных категорий, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.