Глава филиала Росжилкомплекса стал фигурантом дела о превышении полномочий
Против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова возбуждено уголовное дело, он подозревается в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.
Как установило следствие, в мае 2024 г. Бгатов осуществил безосновательную выплату субсидии на покупку жилья человеку, который не подлежал обеспечению жильем. Государству был причинен многомиллионный ущерб. Расследование дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.
Росжилкомплекс представляет собой специализированную организацию, работающую в структуре Минобороны РФ. Она отвечает за реализацию полномочий ведомства в области социальной защиты военнослужащих, а также гражданского персонала российской армии, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Внимание организации направлено на осуществление жилищных прав указанных категорий, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
10 февраля УФСБ России по Ростовской области сообщало, что экс-начальник 547 военного представительства Минобороны стал фигурантом уголовных дел из-за хищения средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, включая ростовское ООО «10 ГПЗ». Оперативники установили, что подозреваемый, будучи начальником 547 военного представительства, согласовал кратное завышение стоимости специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК). Фигурант взят под стражу.