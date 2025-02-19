Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Глава филиала Росжилкомплекса стал фигурантом дела о превышении полномочий

Ведомости

Против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова возбуждено уголовное дело, он подозревается в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Как установило следствие, в мае 2024 г. Бгатов осуществил безосновательную выплату субсидии на покупку жилья человеку, который не подлежал обеспечению жильем. Государству был причинен многомиллионный ущерб. Расследование дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.

Росжилкомплекс представляет собой специализированную организацию, работающую в структуре Минобороны РФ. Она отвечает за реализацию полномочий ведомства в области социальной защиты военнослужащих, а также гражданского персонала российской армии, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Внимание организации направлено на осуществление жилищных прав указанных категорий, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

10 февраля УФСБ России по Ростовской области сообщало, что экс-начальник 547 военного представительства Минобороны стал фигурантом уголовных дел из-за хищения средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, включая ростовское ООО «10 ГПЗ». Оперативники установили, что подозреваемый, будучи начальником 547 военного представительства, согласовал кратное завышение стоимости специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК). Фигурант взят под стражу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных