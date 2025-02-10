Против экс-сотрудника Минобороны возбудили дела о мошенничестве и взятке
Бывший начальник 547 военного представительства Минобороны стал фигурантом уголовных дел из-за хищения средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, включая ростовское ООО «10 ГПЗ». Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что подозреваемый, занимая должность начальника 547 военного представительства, согласовал кратное завышение стоимости специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК). Фигурант арестован.
16 января Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против экс-директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова. Согласно данным следствия, в 2021 г. завод заключил свыше 70 контрактов на поставку подшипниковой продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), общая сумма составила не менее 1,5 млрд руб. Следствие полагает, что 2022 г. Борисов путем необоснованного завышения цен и подлога документов похитил не менее 800 млн руб. Отмечалось, что Борисов заключен под стражу.
25 декабря ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области писал, что на трех подшипниковых заводах, включая ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» по факту хищения средств гособоронзаказа. Обыски также проводились на ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. По данным ростовского УФСБ, в сентябре прошлого года сотрудник собственной безопасности энергетической компании был задержан при попытке передать взятку в 20 млн руб. сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки в отношении ООО «10 ГПЗ».