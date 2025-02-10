Против экс-сотрудника Минобороны возбудили дела о мошенничестве и взятке

25 декабря ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области писал, что на трех подшипниковых заводах, включая ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» по факту хищения средств гособоронзаказа. Обыски также проводились на ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. По данным ростовского УФСБ, в сентябре прошлого года сотрудник собственной безопасности энергетической компании был задержан при попытке передать взятку в 20 млн руб. сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки в отношении ООО «10 ГПЗ».