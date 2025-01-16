Экс-директора подшипникового завода подозревают в хищении 800 млн рублей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова, сообщает СК. Его обвиняют по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа).
Следствие установило, что в 2021 г. завод заключил более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму не менее 1,5 млрд руб. В 2022 г. Борисов путем необоснованного завышения цен и подлога документов похитил не менее 800 млн руб., считает следствие.
Эта информация соотносится с ранее проведенными обысками ФСБ на трех подшипниковых заводах, включая ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Размер ущерба, указанный в обоих источниках, совпадает и оценивается примерно в 800-811 млн руб. Борисову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
25 декабря 2024 г. сотрудники ФСБ провели обыски на трех подшипниковых заводах, в числе которых оказалось предприятие из Ростова-на-Дону ООО «10 ГПЗ», которое занимается поставкой оборудования для нужд спецоперации. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц предприятия по факту хищения средств гособоронзаказа в особо крупном размере. По первому эпизоду эта сумма составила 811 млн руб. Обыски также прошли в ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь», а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.
По информации ростовского УФСБ, в сентябре 2024 г. был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн руб. сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки в отношении ООО «10 ГПЗ».