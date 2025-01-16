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Экс-директора подшипникового завода подозревают в хищении 800 млн рублей

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова, сообщает СК. Его обвиняют по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа).

Следствие установило, что в 2021 г. завод заключил более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму не менее 1,5 млрд руб. В 2022 г. Борисов путем необоснованного завышения цен и подлога документов похитил не менее 800 млн руб., считает следствие.

Эта информация соотносится с ранее проведенными обысками ФСБ на трех подшипниковых заводах, включая ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Размер ущерба, указанный в обоих источниках, совпадает и оценивается примерно в 800-811 млн руб. Борисову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25 декабря 2024 г. сотрудники ФСБ провели обыски на трех подшипниковых заводах, в числе которых оказалось предприятие из Ростова-на-Дону ООО «10 ГПЗ», которое занимается поставкой оборудования для нужд спецоперации. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц предприятия по факту хищения средств гособоронзаказа в особо крупном размере. По первому эпизоду эта сумма составила 811 млн руб. Обыски также прошли в ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь», а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

По информации ростовского УФСБ, в сентябре 2024 г. был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн руб. сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки в отношении ООО «10 ГПЗ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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