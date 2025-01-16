Экс-директора подшипникового завода подозревают в хищении 800 млн рублей

25 декабря 2024 г. сотрудники ФСБ провели обыски на трех подшипниковых заводах, в числе которых оказалось предприятие из Ростова-на-Дону ООО «10 ГПЗ», которое занимается поставкой оборудования для нужд спецоперации. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц предприятия по факту хищения средств гособоронзаказа в особо крупном размере. По первому эпизоду эта сумма составила 811 млн руб. Обыски также прошли в ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь», а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.