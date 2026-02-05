Виктор Батурин после освобождения из колонии остался должен 23 млн рублей

Уголовное дело против Батурина было возбуждено летом 2021 г. Суд установил, что бизнесмен предоставил поддельные документы в суд по вопросу о его доле в компании «Интеко» и компенсации за эту долю. В ноябре 2023 г. Симоновский суд Москвы приговорил Батурина к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмену также назначили штраф в размере 500 000 руб. В мае 2024 г. приговор Батурину вступил в законную силу.