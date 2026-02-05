Виктор Батурин после освобождения из колонии остался должен 23 млн рублей
Бизнесмен Виктор Батурин, бывший вице-президент компании «Интеко» и брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, после освобождения из колонии продолжает оставаться должником на сумму свыше 23,1 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.
С 2018 г. в отношении Батурина было возбуждено 32 исполнительных производства. Часть из них – на сумму более 22,4 млн руб. – прекращена в 2024–2025 гг. в связи с его банкротством. Но приставы Калмыкии и Подмосковья продолжают взыскание оставшихся долгов, включая уголовный штраф в 500 000 руб. и неуплаченные налоги на сумму 22,5 млн руб.
Адвокат Батурина Игорь Шабанов в середине января 2026 г. подтвердил агентству, что бизнесмен вышел на свободу.
Уголовное дело против Батурина было возбуждено летом 2021 г. Суд установил, что бизнесмен предоставил поддельные документы в суд по вопросу о его доле в компании «Интеко» и компенсации за эту долю. В ноябре 2023 г. Симоновский суд Москвы приговорил Батурина к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмену также назначили штраф в размере 500 000 руб. В мае 2024 г. приговор Батурину вступил в законную силу.