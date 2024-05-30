Мосгорсуд утвердил приговор брату Елены Батуриной по делу о мошенничестве
Приговор бизнесмену Виктору Батурину, брату вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вступил в законную силу, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения приговор Симоновского районного суда города Москвы в отношении Батурина В.Н.», – говорится в сообщении.
Приговор бывшему вице-президенту компании «Интеко» Батурину в виде шести лет лишения свободы вынес Симоновский суд Москвы 14 ноября 2023 г. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмену также назначили штраф в размере 500 000 руб.
Уголовное дело в отношении Батурина было возбуждено летом 2021 г. Суд установил, что Батурин предоставил поддельные документы в суд по вопросу о его доле в компании крупного российского застройщика «Интеко» и компенсации за эту долю.
Речь идет о разбирательстве по иску в Арбитражном суде, где он представил документы о доле в 25% акций, которые представители строительной компании посчитали поддельными. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его сестра.