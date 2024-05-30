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Мосгорсуд утвердил приговор брату Елены Батуриной по делу о мошенничестве

Ведомости

Приговор бизнесмену Виктору Батурину, брату вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вступил в законную силу, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения приговор Симоновского районного суда города Москвы в отношении Батурина В.Н.», – говорится в сообщении.

Приговор бывшему вице-президенту компании «Интеко» Батурину в виде шести лет лишения свободы вынес Симоновский суд Москвы 14 ноября 2023 г. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмену также назначили штраф в размере 500 000 руб.

Уголовное дело в отношении Батурина было возбуждено летом 2021 г. Суд установил, что Батурин предоставил поддельные документы в суд по вопросу о его доле в компании крупного российского застройщика «Интеко» и компенсации за эту долю. 

Речь идет о разбирательстве по иску в Арбитражном суде, где он представил документы о доле в 25% акций, которые представители строительной компании посчитали поддельными. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его сестра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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