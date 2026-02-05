Газета
Общество

В РФ будут платить штрафы до 700 000 рублей за отказ от вырубки американского клена

Рослесхоз постановил включить ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского в перечень растений, которые считаются опасными для леса и нуждаются в вырубке. Соответствующий приказ по утверждению перечня инвазивных растений размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа отметили, что в стране необходимо «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». Всего таких районов 43, например Лесостепной район европейской части России и Северо-Кавказский горный район.

Закон, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2025 г., обязывает владельцев земельных участков ликвидировать борщевик и другие опасные растения. Физические лица при невыполнении требований должны выплачивать штраф в размере от 20 000 до 50 000 руб., должностные лица – от 50 000 до 100 000 руб. Если юридическое лицо не уничтожает инвазивные растения, ему грозит штраф от 400 000 до 700 000 руб.

6 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что действие штрафов для владельцев земли начнется с 1 марта 2026 г. Тогда он отметил, что субъекты РФ смогут также определить свои размеры штрафов. Власти регионов будут вправе установить и собственный перечень инвазивных растений.

