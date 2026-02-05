В РФ будут платить штрафы до 700 000 рублей за отказ от вырубки американского клена

Закон, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2025 г., обязывает владельцев земельных участков ликвидировать борщевик и другие опасные растения. Физические лица при невыполнении требований должны выплачивать штраф в размере от 20 000 до 50 000 руб., должностные лица – от 50 000 до 100 000 руб. Если юридическое лицо не уничтожает инвазивные растения, ему грозит штраф от 400 000 до 700 000 руб.