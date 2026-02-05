Полиция начала расследование смерти экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
Уголовный отдел полиции британских баз на Кипре приступил к расследованию обстоятельств и причин смерти бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом «РИА Новости» сообщила военная база Лондона «Акротири», расположенная в республике.
Баумгертнер пропал без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.
4 февраля стало известно, что найденное 14 января на юге Кипра, в районе под британской юрисдикцией, тело принадлежит экс-главе «Уралкалия». Идентификация была проведена с помощью анализа ДНК.
Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2013 г. В августе 2013 г. его арестовали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что привело к предполагаемому ущербу в размере $100 млн для «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК).
Россия выразила несогласие с арестом Баумгертнера, но в том же году ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2014 г. его экстрадировали в Россию и освободили под залог. В 2015 г. уголовное преследование Баумгертнера было прекращено из-за отсутствия состава преступления.