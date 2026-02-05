Таможня пресекла вывоз из России осколок метеорита весом свыше 2,5 тонн
Балтийские таможенники не разрешили вывезти из России осколок метеорита Алетай, который весил более 2,5 т. Его хотели незаконно направить в Великобританию, сообщила ФТС России.
Как отметило ведомство, это стратегически важный товар. Его обнаружили сотрудники таможни при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Специалисты установили, что осколок был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. Для вывоза в Великобританию его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна.
По результатам экспертизы стало известно, что стоимость фрагмента железного метеорита Алетай составляет примерно 323 млн руб. В отношении тех, кто пытался вывезти осколок, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Преступникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В ноябре 2025 г. сообщалось, что под уголовное преследование в Смоленской области попал предприниматель Дмитрий Сосновский. В ноябре 2022 г., не имея разрешительных документов, он планировал увезти из России бивни мамонтов и их фрагменты на общую сумму 16 млн руб. Ему было предъявлено обвинение по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) с максимальным наказанием до пяти лет колонии.