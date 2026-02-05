Газета
Главная / Общество /

Таможня пресекла вывоз из России осколок метеорита весом свыше 2,5 тонн

Ведомости

Балтийские таможенники не разрешили вывезти из России осколок метеорита Алетай, который весил более 2,5 т. Его хотели незаконно направить в Великобританию, сообщила ФТС России.

Как отметило ведомство, это стратегически важный товар. Его обнаружили сотрудники таможни при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Специалисты установили, что осколок был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. Для вывоза в Великобританию его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна.

По результатам экспертизы стало известно, что стоимость фрагмента железного метеорита Алетай составляет примерно 323 млн руб. В отношении тех, кто пытался вывезти осколок, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Преступникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В ноябре 2025 г. сообщалось, что под уголовное преследование в Смоленской области попал предприниматель Дмитрий Сосновский. В ноябре 2022 г., не имея разрешительных документов, он планировал увезти из России бивни мамонтов и их фрагменты на общую сумму 16 млн руб. Ему было предъявлено обвинение по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) с максимальным наказанием до пяти лет колонии. 

