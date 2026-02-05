Таможня пресекла вывоз из России осколок метеорита весом свыше 2,5 тонн

В ноябре 2025 г. сообщалось, что под уголовное преследование в Смоленской области попал предприниматель Дмитрий Сосновский. В ноябре 2022 г., не имея разрешительных документов, он планировал увезти из России бивни мамонтов и их фрагменты на общую сумму 16 млн руб. Ему было предъявлено обвинение по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) с максимальным наказанием до пяти лет колонии.