European Aquatics допустила россиян и белорусов с флагами на юниорские старты

Спортсмены, выступающие на молодежных и юниорских соревнованиях, теперь могут принимать участие в стартах без ограничений как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Для них отменены проверки биографических данных, а участие допускается при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Условием участия является членство соответствующих национальных федераций в Европейской федерации водных видов спорта.