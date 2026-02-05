European Aquatics допустила россиян и белорусов с флагами на юниорские старты
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях с национальными символами в юношеских и юниорских категориях. Об этом говорится в пресс-релизе федерации.
Спортсмены, выступающие на молодежных и юниорских соревнованиях, теперь могут принимать участие в стартах без ограничений как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Для них отменены проверки биографических данных, а участие допускается при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Условием участия является членство соответствующих национальных федераций в Европейской федерации водных видов спорта.
При этом для взрослые спортсмены по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе.
В федерации уточнили, что новые правила соответствуют рекомендациям Международного олимпийского комитета и руководству World Aquatics по участию спортсменов в период конфликтов, которое вступает в силу с 1 февраля 2026 г.
27 января Международная федерация борьбы (UWW) разрешила борцам из России и Белоруссии в возрастных категориях до 23 лет выступать под национальными флагами и с исполнением гимнов.