Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

European Aquatics допустила россиян и белорусов с флагами на юниорские старты

Ведомости

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях с национальными символами в юношеских и юниорских категориях. Об этом говорится в пресс-релизе федерации.

Спортсмены, выступающие на молодежных и юниорских соревнованиях, теперь могут принимать участие в стартах без ограничений как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Для них отменены проверки биографических данных, а участие допускается при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Условием участия является членство соответствующих национальных федераций в Европейской федерации водных видов спорта.

При этом для взрослые спортсмены по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе.

В федерации уточнили, что новые правила соответствуют рекомендациям Международного олимпийского комитета и руководству World Aquatics по участию спортсменов в период конфликтов, которое вступает в силу с 1 февраля 2026 г.

27 января Международная федерация борьбы (UWW) разрешила борцам из России и Белоруссии в возрастных категориях до 23 лет выступать под национальными флагами и с исполнением гимнов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь