В Лондоне капитана российского судна приговорили к шести годам

Сложившиеся во время происшествия обстоятельства указывают на то, что Мотин не осознавал всей опасности, которая его ожидала, отметил судья. Он также подчеркнул, что в течение нескольких минут перед аварией моряк не предпринял никаких действий для предотвращения столкновения и не отдал никаких команд экипажу. Обвиняемый, в свою очередь, заявил, что был в замешательстве, когда пытался перевести судно с автопилота на ручной режим, но Бейкер назвал эти слова ложью.