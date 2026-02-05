В Лондоне капитана российского судна приговорили к шести годам
Лондонский суд Олд-Бейли приговорил 59-летнего гражданина РФ Владимира Мотина к шести годам лишения свободы по делу о непредумышленном убийстве. Его признали виновным в гибели человека при столкновении контейнеровоза Solong со стоящим на якоре американским нефтяным танкером Stena Immaculate в марте 2025 г. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Эндрю Бейкер постановил, что 11 месяцев, которые моряк провел в предварительном заключении, будут учтены. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.
Сложившиеся во время происшествия обстоятельства указывают на то, что Мотин не осознавал всей опасности, которая его ожидала, отметил судья. Он также подчеркнул, что в течение нескольких минут перед аварией моряк не предпринял никаких действий для предотвращения столкновения и не отдал никаких команд экипажу. Обвиняемый, в свою очередь, заявил, что был в замешательстве, когда пытался перевести судно с автопилота на ручной режим, но Бейкер назвал эти слова ложью.
Инцидент произошел 10 марта 2025 г., когда The Solong, который ходил под португальским флагом, в Северном море столкнулся с Stena Immaculate под флагом США, стоящим на якоре. Оба судна были загружены легковоспламеняющимися товарами. При столкновении погиб член экипажа судна Solong 38-летний Марк Анджело Перния. Его тело так и не нашли.
2 февраля суд в Лондоне признал Мотина виновным. Как сообщало Sky News, в день происшествия Мотин нес единоличную вахту. Во время суда он заявил, что нажал не ту кнопку, когда пытался вывести Solong из автопилота, и попытки перезапустить рулевое управление не дали результата. Вместе с этим сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали в штатном режиме.
Прокурор Том Литтл в ходе заседания в декабре 2025 г. заявил, что Мотин ничего не предпринял, чтобы предотвратить столкновение. По его словам, капитан судна отключил систему сигнализации навигационного дежурства вопреки протоколам безопасности. Ссылаясь на данные, полученные из черного ящика корабля, обвинение также указало, что по мере приближения другого судна не было корректировок курса или скорости.