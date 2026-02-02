В Лондоне российского капитана признали виновным по делу о столкновении судов

Как сообщает издание, в этот день Мотин нес единоличную вахту. Во время суда он заявил, что нажал не ту кнопку, когда пытался вывести Solong из автопилота, и попытки перезапустить рулевое управление не дали результата. Вместе с этим сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали в штатном режиме.