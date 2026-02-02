В Лондоне российского капитана признали виновным по делу о столкновении судов
Суд в Лондоне признал 59-летнего гражданина РФ Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве во время столкновения контейнеровоза Solong со стоящим на якоре американским нефтяным танкером Stena Immaculate в марте 2025 г. Об этом сообщает Sky News.
Оба судна были загружены легковоспламеняющимися товарами. При столкновении погиб член экипажа судна Solong 38-летний Марк Анджело Перния. Его тело так и не нашли.
Как сообщает издание, в этот день Мотин нес единоличную вахту. Во время суда он заявил, что нажал не ту кнопку, когда пытался вывести Solong из автопилота, и попытки перезапустить рулевое управление не дали результата. Вместе с этим сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали в штатном режиме.
Прокурор Том Литтл в ходе заседания в декабре 2025 г. заявил, что Мотин ничего не предпринял, чтобы предотвратить столкновение. По его словам, капитан судна отключил систему сигнализации навигационного дежурства вопреки протоколам безопасности. Ссылаясь на данные, полученные из черного ящика корабля, обвинение также указало, что по мере приближения другого судна не было корректировок курса или скорости.
Solong, на борту которого находилось 14 человек, перевозил в основном алкогольные напитки и некоторые опасные вещества. Stena Immaculate с экипажем из 23 человек перевозил более 220 000 баррелей авиационного топлива JetA1.
Инцидент произошел 10 марта 2025 г., когда контейнеровоз The Solong, который ходит под португальским флагом, в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate под флагом США, стоящим на якоре. Известно, что 36 из 37 членов экипажей обоих судов были спасены, но один человек считается погибшим.