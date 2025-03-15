Российского капитана судна Solong обвинили в непреднамеренном убийстве

Инцидент произошел утром 10 марта, когда контейнеровоз The Solong, который ходит под португальским флагом, в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate под флагом США, стоящим на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На танкере произошли взрывы, а затем оба судна начали гореть. Известно, что 36 из 37 членов экипажей обоих судов были спасены, однако один человек по-прежнему числится пропавшим без вести, сейчас он считается погибшим.