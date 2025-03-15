Российского капитана судна Solong обвинили в непреднамеренном убийстве
Российскому капитану контейнеровоза The Solong, который столкнулся с танкером у берегов Великобритании, были официально предъявлены обвинения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление полиции.
По информации агентства, 59-летнему капитану инкриминируется убийство по грубой халатности. Он останется под стражей до судебного заседания по его делу.
Инцидент произошел утром 10 марта, когда контейнеровоз The Solong, который ходит под португальским флагом, в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate под флагом США, стоящим на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На танкере произошли взрывы, а затем оба судна начали гореть. Известно, что 36 из 37 членов экипажей обоих судов были спасены, однако один человек по-прежнему числится пропавшим без вести, сейчас он считается погибшим.
Позже выяснилось, что капитаном грузового судна The Solong под португальским флагом был гражданин России. А остальной экипаж корабля состоял из граждан РФ и Филиппин.
13 марта британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что последствия столкновения были локализованы, а в настоящее время устанавливаются причины происшествия.