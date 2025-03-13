Стармер: последствия столкновения судов в Северном море локализованы
Последствия столкновения грузового судна The Solong под португальским флагом и нефтяного танкера Stena Immaculate под флагом США в Северном море у побережья Великобритании локализованы, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает Reuters.
Стармер рассказал, что в настоящий момент ситуация находится под контролем. Причины произошедшего устанавливаются.
Правительственная организация Великобритании, уполномоченная расследовать морские происшествия (MAIB), сообщила, что возглавит расследование произошедшего. Ожидается, что организация осмотрит оба судна и восстановит данные бортовых самописцев.
Сообщается, что столкновение вызвало масштабные пожары, а также привело к разливу авиационного топлива в море. По предварительной информации, экологической катастрофы удалось избежать, поскольку топливо, оказавшееся в море, в основном выгорело. Других утечек на кораблях не было обнаружено.
Утром 10 марта в Северном море у побережья Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. Журнал Lloyd's List писал о том, что судно под португальским флагом перевозило цианид натрия. Известно, что 36 из 37 членов экипажа обоих судов были спасены, один человек пропал без вести, сейчас он считается погибшим.
12 марта Reuters со ссылкой на компанию, владеющею The Solong, сообщало, что капитаном грузового судна был 59-летний гражданин России. На данный момент он заключен под стражу.