Стармер: последствия столкновения судов в Северном море локализованы

Утром 10 марта в Северном море у побережья Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. Журнал Lloyd's List писал о том, что судно под португальским флагом перевозило цианид натрия. Известно, что 36 из 37 членов экипажа обоих судов были спасены, один человек пропал без вести, сейчас он считается погибшим.