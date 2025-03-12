Reuters: капитаном попавшего в аварию судна в Северном море был гражданин РФ
Капитаном грузового судна The Solong под португальским флагом, столкнувшегося с нефтяным танкером Stena Immaculate под флагом США в Северном море, был гражданин России, сообщает Reuters со ссылкой на компанию, владеющею кораблем.
В сообщении говорится, что капитаном был 59-летний мужчина. На данный момент он заключен под стражу. Остальной экипаж корабля состоял из граждан РФ и Филиппин, рассказал собеседник издания.
Утром 10 марта в Северном море у побережья Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера Stena Immaculate и грузового судна The Solong. Позже журнал Lloyd's List писал о том, что судно под португальским флагом перевозило цианид натрия. Известно, что 36 из 37 членов экипажа обоих судов были спасены, один человек пропал без вести.