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Reuters: капитаном попавшего в аварию судна в Северном море был гражданин РФ

Ведомости

Капитаном грузового судна The Solong под португальским флагом, столкнувшегося с нефтяным танкером Stena Immaculate под флагом США в Северном море, был гражданин России, сообщает Reuters со ссылкой на компанию, владеющею кораблем.

В сообщении говорится, что капитаном был 59-летний мужчина. На данный момент он заключен под стражу. Остальной экипаж корабля состоял из граждан РФ и Филиппин, рассказал собеседник издания.

Утром 10 марта в Северном море у побережья Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера Stena Immaculate и грузового судна The Solong. Позже журнал Lloyd's List писал о том, что судно под португальским флагом перевозило цианид натрия. Известно, что 36 из 37 членов экипажа обоих судов были спасены, один человек пропал без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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