СМИ: попавшее в аварию судно в Северном море перевозило цианид натрия

Столкновение Solong и Stena произошло утром 10 марта. После этого на суднах начались пожары. Сообщалось, что 32 человека пострадали, они были доставлены Порт оф Гримсби. На место происшествия были направлены несколько спасательных шлюпок и вертолет береговой охраны, а также самолет береговой охраны и находящиеся поблизости суда, оснащенные противопожарным оборудованием.