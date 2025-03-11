СМИ: попавшее в аварию судно в Северном море перевозило цианид натрия
Грузовое судно The Solong под португальским флагом, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate под флагом США в Северном море, перевозило цианид натрия. Об этом пишет журнал Lloyd's List
«Контейнеровоз перевозил неизвестное количество алкоголя и 15 контейнеров цианида натрия», – говорится в материале.
По данным Lloyd's List, 36 из 37 членов экипажа обоих судов были спасены, один человек пропал без вести.
Столкновение Solong и Stena произошло утром 10 марта. После этого на суднах начались пожары. Сообщалось, что 32 человека пострадали, они были доставлены Порт оф Гримсби. На место происшествия были направлены несколько спасательных шлюпок и вертолет береговой охраны, а также самолет береговой охраны и находящиеся поблизости суда, оснащенные противопожарным оборудованием.
Bloomberg писал, что танкер Stena мог перевозить авиационное топливо для нужд армии США. Точный вес груза пока неизвестен, но судно может перевозить до 100 000 т топлива.