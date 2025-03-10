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При столкновении двух судов в Северном море пострадали более 30 человек

Ведомости

В результате столкновения нефтяного танкера Stena Immaculate под флагом США и грузового судна The Solong под португальским флагом в Северном море у побережья Великобритании пострадали по меньшей мере 32 человека, сообщает Sky News.

По информации телеканала, тревога в связи со столкновением кораблей была объявлена около 9:48 по местному времени (около 12:48 мск), на обоих судах возникли пожары. Отмечается, что 32 человека были доставлены Порт оф Гримсби (Port of Grimsby), характер их ранений уточняется.

Береговая охрана Великобритании сообщила, что координирует действия по ликвидации последствий столкновения. На место происшествия были направлены несколько спасательных шлюпок и вертолет береговой охраны, а также самолет береговой охраны и находящиеся поблизости суда, оснащенные противопожарным оборудованием.

В сообщении говорится, что танкер мог перевозить авиационное топливо для нужд армии США. Точный вес груза пока неизвестен, но судно может перевозить до 100 000 т топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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