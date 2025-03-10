При столкновении двух судов в Северном море пострадали более 30 человек
В результате столкновения нефтяного танкера Stena Immaculate под флагом США и грузового судна The Solong под португальским флагом в Северном море у побережья Великобритании пострадали по меньшей мере 32 человека, сообщает Sky News.
По информации телеканала, тревога в связи со столкновением кораблей была объявлена около 9:48 по местному времени (около 12:48 мск), на обоих судах возникли пожары. Отмечается, что 32 человека были доставлены Порт оф Гримсби (Port of Grimsby), характер их ранений уточняется.
Береговая охрана Великобритании сообщила, что координирует действия по ликвидации последствий столкновения. На место происшествия были направлены несколько спасательных шлюпок и вертолет береговой охраны, а также самолет береговой охраны и находящиеся поблизости суда, оснащенные противопожарным оборудованием.
В сообщении говорится, что танкер мог перевозить авиационное топливо для нужд армии США. Точный вес груза пока неизвестен, но судно может перевозить до 100 000 т топлива.