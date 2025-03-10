При столкновении двух судов в Северном море пострадали более 30 человек

По информации телеканала, тревога в связи со столкновением кораблей была объявлена около 9:48 по местному времени (около 12:48 мск), на обоих судах возникли пожары. Отмечается, что 32 человека были доставлены Порт оф Гримсби (Port of Grimsby), характер их ранений уточняется.