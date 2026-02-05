Суд вынес приговор женщине за обещание взорвать Красную площадь в Москве

По данным следствия, Федосова в состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила по номеру «112» и сообщила, что в ее распоряжении находится «полкило динамита» и она намерена «взорвать Красную площадь и поджечь Владимира Ленина». Как выяснилось позже, женщина хотела продемонстрировать своим товарищам «свою крутость». При задержании у Федосовой никаких взрывчатых веществ не обнаружили.