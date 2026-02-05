Газета
Главная / Общество /

Суд вынес приговор женщине за обещание взорвать Красную площадь в Москве

Ведомости

Кузьминский суд Москвы вынес приговор Ольге Федосовой за ложное сообщение о подготовке взрыва на Красной площади, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

По данным следствия, Федосова в состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила по номеру «112» и сообщила, что в ее распоряжении находится «полкило динамита» и она намерена «взорвать Красную площадь и поджечь Владимира Ленина». Как выяснилось позже, женщина хотела продемонстрировать своим товарищам «свою крутость». При задержании у Федосовой никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

3 февраля сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта в Подмосковье. Служба безопасности установила, что фигуранта завербовали члены украинской террористической организации через Telegram. По указанию куратора иностранец прибыл в Россию, чтобы подорвать один из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Затем подозреваемый должен был выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российской армии.

