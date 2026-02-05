«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что объем государственного финансирования науки в России ежегодно возрастает на 150-200 млрд руб. С 2010 г. этот показатель удвоился. Об этом он заявил на подкасте «Единной России» «пЕРеговорка».
Мажуга отметил, что основная часть этих средств выделяется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ» (ГП НТР). На 2026 г. объем финансирования в ее рамках составляет около 1,6 трлн руб.
Депутат также подчеркнул значимость создания современной научно-технической базы и благоприятных условий для научной работы. Он добавил, что на сегодняшний день доля частных инвестиций в науку составляет около 30%, и для дальнейшего прогресса необходимо активнее вовлекать бизнес в финансирование исследований и разработок.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в октябре заявил, что на реализацию госпрограммы ГП НТР в 2026–2028 гг. заложено более 5,1 трлн руб. Он отметил, что в сравнении с 2025 г. вырастет финансирование на научные исследования и разработки гражданского назначения – прирост в 2026 г. составляет 39 млрд руб., в 2027 – 58,9 млрд руб., в 2028 – 42,4 млрд руб.