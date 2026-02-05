«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в октябре заявил, что на реализацию госпрограммы ГП НТР в 2026–2028 гг. заложено более 5,1 трлн руб. Он отметил, что в сравнении с 2025 г. вырастет финансирование на научные исследования и разработки гражданского назначения – прирост в 2026 г. составляет 39 млрд руб., в 2027 – 58,9 млрд руб., в 2028 – 42,4 млрд руб.