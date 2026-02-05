Кравцов: в школах, где случились нападения, к рекомендациям относились формально
Школы, где произошли трагические инциденты с нападением школьников, формально относились к рекомендациям по организации образовательного и воспитательного процесса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналисту Александру Юнашеву.
По словам министра, после каждого ЧП в образовательные учреждения направлялись специальные комиссии. Проверки показали, что в ряде школ рекомендации по профилактике деструктивных проявлений и организации работы с учащимися выполнялись формально, без должного внимания со стороны руководства.
Кравцов отметил, что на федеральном уровне уже приняты все необходимые документы и регламенты, направленные на предотвращение подобных случаев, однако ключевым остается их реальное исполнение на местах. Министр указал, что причиной выявленных нарушений стало, в том числе, недобросовестное отношение со стороны администраций учебных заведений. «Просто халатность директоров, да, была», – подчеркнул глава Минпросвещения.
4 февраля ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. ТАСС писал, что при нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщал, что подростка обижали сверстники.