Кравцов: в школах, где случились нападения, к рекомендациям относились формально

Кравцов отметил, что на федеральном уровне уже приняты все необходимые документы и регламенты, направленные на предотвращение подобных случаев, однако ключевым остается их реальное исполнение на местах. Министр указал, что причиной выявленных нарушений стало, в том числе, недобросовестное отношение со стороны администраций учебных заведений. «Просто халатность директоров, да, была», – подчеркнул глава Минпросвещения.