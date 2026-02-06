Газета
Главная / Общество /

Следователи заметили «оранжевую фигуру» у камеры Эпштейна в ночь его смерти

Ведомости

Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, обратили внимание на «оранжевую фигуру», движущуюся вверх по лестнице к изолированному ярусу, где располагалась его камера. Об этом пишет CBS со ссылкой на недавно обнародованные документы минюста США.

Фигура поднималась по лестнице примерно в 22:39 9 августа 2019 г. Согласно документам, «вспышка оранжевого цвета, похоже, поднимается по лестнице яруса L – возможно, это заключенный, которого сопровождают на этот ярус».

Из меморандума ФБР следует, что выводы следователей, изучавших ту же видеозапись, расходятся. В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как «возможно, заключенный». Генеральный инспектор при этом предполагает, что речь о сотруднике, несущем оранжевое «белье или постельные принадлежности».

Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на Трампа

Политика / Международные новости

Согласно официальным отчетам, Эпштейн покончил с собой незадолго до 6:30. Его тело нашел сотрудник исправительного учреждения, доставивший ему завтрак. Официальное время смерти установлено не было.

Минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, в конце января.

