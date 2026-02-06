Следователи заметили «оранжевую фигуру» у камеры Эпштейна в ночь его смерти
Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, обратили внимание на «оранжевую фигуру», движущуюся вверх по лестнице к изолированному ярусу, где располагалась его камера. Об этом пишет CBS со ссылкой на недавно обнародованные документы минюста США.
Фигура поднималась по лестнице примерно в 22:39 9 августа 2019 г. Согласно документам, «вспышка оранжевого цвета, похоже, поднимается по лестнице яруса L – возможно, это заключенный, которого сопровождают на этот ярус».
Из меморандума ФБР следует, что выводы следователей, изучавших ту же видеозапись, расходятся. В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как «возможно, заключенный». Генеральный инспектор при этом предполагает, что речь о сотруднике, несущем оранжевое «белье или постельные принадлежности».
Согласно официальным отчетам, Эпштейн покончил с собой незадолго до 6:30. Его тело нашел сотрудник исправительного учреждения, доставивший ему завтрак. Официальное время смерти установлено не было.
Минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, в конце января.