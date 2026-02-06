Следователи заметили «оранжевую фигуру» у камеры Эпштейна в ночь его смерти

Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, обратили внимание на «оранжевую фигуру», движущуюся вверх по лестнице к изолированному ярусу, где располагалась его камера. Об этом пишет CBS со ссылкой на недавно обнародованные документы минюста США.