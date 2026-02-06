Газета
Пострадавших в Красноярске школьников вывели из ожогового шока

Ведомости

Трех подростков, пострадавших в результате поджога в школе №153 в Красноярске, вывели из ожогового шока. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии, пишет РБК со ссылкой на краевой минздрав.

Несовершеннолетние продолжают лечение в отделении реанимации регионального ожогового центра.

Еще одна пострадавшая ученица госпитализирована в 20-ю больницу Красноярска, ее состояние также стабильное.

4 февраля восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила молотком нескольких учеников. Пострадали пять учеников и учитель. Трое детей получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Подросткам диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Директора школы уволили после инцидента с поджогом и нападением на нескольких учеников. Возбуждены уголовные дела по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

