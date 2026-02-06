ФСБ задержала жителя Хабаровского края за сбор данных для Киева
Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, гражданин 1977 года рождения, проживающий в Бикине, через Telegram установил контакт с представителем запрещенного в РФ военизированного формирования, действующего в интересах главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения об участниках спецоперации, а также информацию о расположении и защищенности воинских частей в Бикине, что могло нанести ущерб безопасности и обороноспособности России.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант арестован, следственные мероприятия продолжаются.
5 февраля ЦОС ФСБ сообщил, что суд приговорил российского хакера, сотрудничавшего с украинским киберподразделением, к 16 годам заключения за госизмену. Ему также назначили 100 000 руб. штрафа и ограничение свободы на один год. По информации ФСБ, россиянин присоединился к сообществу запрещенной в РФ украинской террористической организации в Telegram. Он совершал компьютерные атаки на информационные ресурсы в стране, что привело к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры.