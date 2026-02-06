ФСБ задержала жителя Хабаровского края за сбор данных для Киева

5 февраля ЦОС ФСБ сообщил, что суд приговорил российского хакера, сотрудничавшего с украинским киберподразделением, к 16 годам заключения за госизмену. Ему также назначили 100 000 руб. штрафа и ограничение свободы на один год. По информации ФСБ, россиянин присоединился к сообществу запрещенной в РФ украинской террористической организации в Telegram. Он совершал компьютерные атаки на информационные ресурсы в стране, что привело к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры.