IT-специалист из Испании получил политическое убежище в России

Испанский IT-специалист и преподаватель Энрике Ариас Хиль, обвиняемый на родине якобы в шпионаже и кибератаках в интересах России, получил в статус политического беженца в РФ. Об этом пишет ТАСС.

По словам испанца, он попросил о политическом убежище в феврале 2025 г.

В конце декабря 2025 г. финский политик Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев в России. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, его семья была преследуема финскими властями. Жизнь Туртиайнена усложнилась, когда он основал и возглавил политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений России и Финляндии, а также против вступления в НАТО.

