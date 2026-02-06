IT-специалист из Испании получил политическое убежище в России

В конце декабря 2025 г. финский политик Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев в России. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, его семья была преследуема финскими властями. Жизнь Туртиайнена усложнилась, когда он основал и возглавил политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений России и Финляндии, а также против вступления в НАТО.