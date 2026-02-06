Суд в Челябинске изъял имущество на 1,3 млрд рублей у ОПГ «Махонинские»
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у группировки «Махонинские» (признана в РФ экстремистской организацией). В доход государства будет обращено имущество на 1,3 млрд руб., включая автомобили, бизнес, недвижимость и охотничье оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Надзорное ведомство требовало изъять земельные участки, здания, квартиры, автомобили, акции и доли в компаниях ЗАО «Уральский самоцвет», ЗАО ПКФ «Тракторострой», ЗАО «Смолино», ООО «Реси», ООО «Приз», ООО БИС, ООО «Премиум», а также драгоценные изделия и охотничье оружие, в том числе дорогостоящее.
Генеральная прокуратура подала иск к участникам челябинской группировки «Махонинские» 16 декабря. В иске ведомство также потребовало расширить список лиц, связанных с деятельностью группировки, и включить в перечень конфискации активы, которые, по данным следствия, не были учтены в предыдущих разбирательствах. В ноябре 2025 г. суд признал экстремистским объединение из 16 человек и обратил его материальную базу, оцениваемую в 5,2 млрд руб., в доход государства.
По материалам дела, выявленное дополнительное имущество включает 76 объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, здания и сооружения), семь автомобилей, включая Ferrari F8 Tributo и Mercedes, доли и акции различных компаний, а также более 10 км теплотрассы в Челябинске. Также подлежат изъятию денежные средства, предметы роскоши, драгоценности и 17 единиц оружия, преимущественно охотничьего, среди которых премиальные ружья стоимостью до 1,5 млн руб. за единицу.
Как писал «Коммерсантъ», Генпрокуратура и ФСБ выявили факты незаконных финансовых операций и вовлечения в деятельность группировки новых участников, включая ранее судимых за тяжкие преступления. Создатель группировки Александр Махонин в данный момент находится под следствием по делу о создании преступного сообщества, а его брат Андрей объявлен в розыск.