Суд в Челябинске изъял имущество на 1,3 млрд рублей у ОПГ «Махонинские»

Генеральная прокуратура подала иск к участникам челябинской группировки «Махонинские» 16 декабря. В иске ведомство также потребовало расширить список лиц, связанных с деятельностью группировки, и включить в перечень конфискации активы, которые, по данным следствия, не были учтены в предыдущих разбирательствах. В ноябре 2025 г. суд признал экстремистским объединение из 16 человек и обратил его материальную базу, оцениваемую в 5,2 млрд руб., в доход государства.