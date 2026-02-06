Газета
Роспотребнадзор направил запрос в Египет из-за гибели россиянки после ужина

Ведомости

Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о гибели российской туристки после ужина в одном из отелей Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о случае смерти россиянки после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine. По информации, появившейся в СМИ, причиной могла стать кишечная инфекция. Ведомство запросило у египетской стороны результаты расследования и оценку возможных рисков ухудшения эпидемиологической обстановки. Аналогичный запрос направлен в АТОР.

В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики кишечных инфекций. Ведомство рекомендует тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать контакта с людьми с признаками инфекционных заболеваний.

4 февраля сообщалось о выявлении в России завозного случая лихорадки чикунгунья. Инфекция была обнаружена у женщины, вернувшейся в Москву после отдыха на Сейшельских островах. В Роспотребнадзоре отмечали, что были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, а риск распространения заболевания на территории страны оценивается как минимальный, поскольку инфекция не передается напрямую от человека к человеку.

