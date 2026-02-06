Роспотребнадзор направил запрос в Египет из-за гибели россиянки после ужина

4 февраля сообщалось о выявлении в России завозного случая лихорадки чикунгунья. Инфекция была обнаружена у женщины, вернувшейся в Москву после отдыха на Сейшельских островах. В Роспотребнадзоре отмечали, что были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, а риск распространения заболевания на территории страны оценивается как минимальный, поскольку инфекция не передается напрямую от человека к человеку.