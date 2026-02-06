Нурлан Сабуров продолжает оставаться во «Внуково»
Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому по прилете в Россию из Дубая запретили въезд в страну на 50 лет, продолжает находиться во «Внуково», передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Сабуров продолжает пребывать в столичном аэропорту "Внуково", куда он прилетел из Дубая и где его уведомили о запрете въезда», – сказал агентству собеседник.
Он уточнил, что юморист намерен вылететь в другую страну и сейчас рассматривает варианты.
6 февраля Сабурову запретили въезд на территорию России на срок в 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. ТАСС отмечал, что запрет связан с критикой Сабуровым проведения спецоперации на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.