Инспектора московского аэропорта арестовали по делу о финансировании терроризма
Московский суд отправил в СИЗО инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов. Мужчине инкриминируют финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), пишет ТАСС.
Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.
За содействие террористической деятельности работнику авиационной безопасности грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемому не удалось добиться отмены ареста в ходе апелляционного разбирательства. Мосгорсуд оставил решение без изменений.
Жителя Барнаула на этой неделе обвинили в финансировании терроризма. По данным СК, он собрал и перечислил на поддержку Вооруженных сил Украины около 24 млн руб.