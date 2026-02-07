Газета
Главная / Общество /

Инспектора московского аэропорта арестовали по делу о финансировании терроризма

Ведомости

Московский суд отправил в СИЗО инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов. Мужчине инкриминируют финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), пишет ТАСС.

Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

За содействие террористической деятельности работнику авиационной безопасности грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемому не удалось добиться отмены ареста в ходе апелляционного разбирательства. Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Жителя Барнаула на этой неделе обвинили в финансировании терроризма. По данным СК, он собрал и перечислил на поддержку Вооруженных сил Украины около 24 млн руб.

