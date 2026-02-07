МОК опроверг информацию о вспышке норовируса после заражения хоккеисток

По его словам, благодаря оперативным мерам сборную Финляндии удалось вернуть в турнир, поскольку канадская команда согласилась на перенос матча. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс добавил, что медицинский штаб не видит взаимосвязи между случаями заболевания у спортсменов.