МОК опроверг информацию о вспышке норовируса после заражения хоккеисток
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби опроверг информацию о вспышке норовируса на Олимпиаде в Италии, пишет ТАСС. Дюби заявил, что нет оснований говорить о массовых заражениях спортсменов.
У одной из хоккеисток сборной Швейцарии выявили норовирус после победы в стартовом матче над командой Чехии. Спортсменку изолировали. Были зафиксированы случаи заражения и среди финских хоккеисток.
Дюби подчеркнул: речь не идет о вспышке – зафиксировано несколько случаев заболевания у финнов и один у швейцарцев. Все заболевшие получают эффективное лечение.
«Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение», – отметил Дюби.
По его словам, благодаря оперативным мерам сборную Финляндии удалось вернуть в турнир, поскольку канадская команда согласилась на перенос матча. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс добавил, что медицинский штаб не видит взаимосвязи между случаями заболевания у спортсменов.
6 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Местом их проведения стали итальянские города Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Российскую делегацию представляют 13 спортсменов.