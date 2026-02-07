Газета
Главная / Общество /

МОК опроверг информацию о вспышке норовируса после заражения хоккеисток

Ведомости

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби опроверг информацию о вспышке норовируса на Олимпиаде в Италии, пишет ТАСС. Дюби заявил, что нет оснований говорить о массовых заражениях спортсменов.

У одной из хоккеисток сборной Швейцарии выявили норовирус после победы в стартовом матче над командой Чехии. Спортсменку изолировали. Были зафиксированы случаи заражения и среди финских хоккеисток.

Дюби подчеркнул: речь не идет о вспышке – зафиксировано несколько случаев заболевания у финнов и один у швейцарцев. Все заболевшие получают эффективное лечение.

От Шамони до Милана: зимние Игры в цифрах и графиках

Общество

«Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение», – отметил Дюби.

По его словам, благодаря оперативным мерам сборную Финляндии удалось вернуть в турнир, поскольку канадская команда согласилась на перенос матча. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс добавил, что медицинский штаб не видит взаимосвязи между случаями заболевания у спортсменов.

6 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Местом их проведения стали итальянские города Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Российскую делегацию представляют 13 спортсменов.

Смотрите также:Парад атлетов на четыре города и два олимпийских огня: как открыли Игры–2026
