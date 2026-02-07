Петарда прилипла к рукам мальчика перед взрывом в Люберцах

Главное следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным, мальчик нашел петарду и взял ее с собой. Впоследствии она разорвалась в его руках. Следователи работают над выяснением обстоятельств произошедшего.