Петарда прилипла к рукам мальчика перед взрывом в Люберцах

Подросток не смог бросить петарду перед взрывом в Люберцах, поскольку она прилипла к его рукам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

7 февраля уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в Люберцах 16-летний мальчик поднял с земли предмет, похожий на петарду. Он взорвался у него в руках, травмировав пальцы. Сейчас подростку оказывают медицинскую помощь.

Мишонова призвала родителей поговорить с детьми и призвать не брать в руки ничего, что они найдут на улице.

Главное следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным, мальчик нашел петарду и взял ее с собой. Впоследствии она разорвалась в его руках. Следователи работают над выяснением обстоятельств произошедшего.

