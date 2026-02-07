Секретный свидетель появился в расследовании теракта в концертном зале «Крокус»

Судебный процесс по делу о теракте в «Крокус сити холле» начался в августе 2025 г. В уголовном деле более 2000 потерпевших. Помимо четырех человек, которых обвиняют в совершении теракта, на скамье подсудимых оказались еще 15 соучастников.