Секретный свидетель появился в расследовании теракта в концертном зале «Крокус»
В деле о теракте в «Крокус сити холл» появился секретный свидетель. Об этом сообщает «РИА Новости». Показания свидетеля были изучены на этапе дополнений к судебному следствию.
Террористический акт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли стрельбу по посетителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Согласно оглашенным в суде материалам дела, трое обвиняемых – граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов – полностью признали свою вину. Четвертый фигурант, Саидакрами Рачабализода, согласился с обвинением лишь частично.
Согласно материалам следствия, один из организаторов, Фаридуни, занимался встречей и сбором террористов на территории России, проводил разведку на месте будущего теракта, приобрел автомобиль и получил оружие, которые были использованы при совершении преступления.
Судебный процесс по делу о теракте в «Крокус сити холле» начался в августе 2025 г. В уголовном деле более 2000 потерпевших. Помимо четырех человек, которых обвиняют в совершении теракта, на скамье подсудимых оказались еще 15 соучастников.
Гособвинение потребовало закрыть судебное заседание для прессы и публики, сославшись на необходимость защиты гостайны, показаний секретных свидетелей и безопасность участников процесса.
По версии следствия, преступление совершили члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» в интересах действующего украинского руководства для дестабилизации внутриполитической обстановки в стране.