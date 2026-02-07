NYT: МОК может смягчить ограничения для российских спортсменов

Россия была отстранена от участия в олимпийских событиях под национальной символикой в феврале 2022 года. В настоящее время спортсмены допускаются только в статусе «индивидуальных нейтральных участников». Президент МОК Кирсти Ковентри, не называя конкретных стран, подчеркнула, что «спорт должен оставаться нейтральной площадкой».