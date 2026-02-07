Газета
Общество

NYT: МОК может смягчить ограничения для российских спортсменов

Ведомости

На заседании Международного олимпийского комитета в Милане, прошедшем накануне зимней Олимпиады в Италии, члены МОК выразили готовность рассмотреть вопрос о возвращении российских спортсменов к основным международным соревнованиям. Об этом сообщает The New York Times.

Россия была отстранена от участия в олимпийских событиях под национальной символикой в феврале 2022 года. В настоящее время спортсмены допускаются только в статусе «индивидуальных нейтральных участников». Президент МОК Кирсти Ковентри, не называя конкретных стран, подчеркнула, что «спорт должен оставаться нейтральной площадкой».

Глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш выступил с призывом разработать четкие критерии, исключающие избирательное применение ограничений. Он указал на другие международные конфликты, включая операции США в Венесуэле и действия Израиля в Газе, заявив: «Мы не можем быть политической организацией».

Международный паралимпийский комитет уже снял общий запрет с России осенью 2023 г., но спортсмены не смогут участвовать в предстоящих зимних Паралимпийских играх из-за решений отдельных спортивных федераций. Президент МПК Эндрю Парсонс отметил, что бойкоты приводят лишь к наказанию атлетов.

