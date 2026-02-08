Россиянам могут разрешить сдавать на права без медсправки
Россияне могут получить возможность сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно ему, освобождение от предъявления справки будет возможно при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье кандидата уже содержится в едином электронном реестре. В настоящее же время для допуска к экзамену необходимы паспорт, медицинская справка, документ об окончании автошколы, а для несовершеннолетних – письменное согласие родителей.
В начале февраля суд признал алкоголизм основанием для лишения водительских прав. Вологодский районный суд лишил водителя прав из-за появившейся у него алкогольной зависимости. Лишение прав произошло после того, как мужчину поставили на учет у врача-нарколога в 2025 г. У него установили алкогольную зависимость, в связи с чем прокуратура подала иск в суд для лишения его водительских прав.