Россиянам могут разрешить сдавать на права без медсправки

В начале февраля суд признал алкоголизм основанием для лишения водительских прав. Вологодский районный суд лишил водителя прав из-за появившейся у него алкогольной зависимости. Лишение прав произошло после того, как мужчину поставили на учет у врача-нарколога в 2025 г. У него установили алкогольную зависимость, в связи с чем прокуратура подала иск в суд для лишения его водительских прав.