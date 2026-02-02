Суд признал алкоголизм основанием для лишения водительских прав

В январе 2022 г. Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на норму КоАП, которая позволяет лишать прав водителей со следами барбитуратов в крови. С жалобой в суд обратился водитель автобуса, на полтора года лишенный права на управление транспортными средствами из-за того, что после ДТП в его крови был обнаружен фенобарбитал. По утверждению заявителя, такие результаты теста были обусловлены приемом лекарственных препаратов по назначению врача.