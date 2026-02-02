Суд признал алкоголизм основанием для лишения водительских прав
Вологодский районный суд лишил водителя прав из-за появившейся у него алкогольной зависимости.
Лишение прав произошло после того, как мужчину поставили на учет у врача-нарколога в 2025 г. У него установили алкогольную зависимость, в связи с чем прокуратура подала иск в суд для лишения его водительских прав.
Кроме того, с мужчины была взыскана госпошлина в размере 4000 руб.
В январе 2022 г. Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на норму КоАП, которая позволяет лишать прав водителей со следами барбитуратов в крови. С жалобой в суд обратился водитель автобуса, на полтора года лишенный права на управление транспортными средствами из-за того, что после ДТП в его крови был обнаружен фенобарбитал. По утверждению заявителя, такие результаты теста были обусловлены приемом лекарственных препаратов по назначению врача.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендовали сердечникам отказаться от вождения. Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк тогда отмечал, что барбитураты оказывают влияние на центральную нервную систему и в их показаниях есть ограничение по управлению транспортным средством.