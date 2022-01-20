Высшие суды считают законным лишение прав за употребление наркотических лекарств

Конституционный суд (КС) не стал принимать к рассмотрению жалобу на несоответствие Основному закону статьи 12.8 КоАПа («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). С жалобой в суд обратился водитель автобуса, на полтора года лишенный права на управление транспортными средствами из-за того, что после ДТП в его крови был обнаружен фенобарбитал. По утверждению заявителя, такие результаты теста были обусловлены приемом лекарственных препаратов по назначению врача.