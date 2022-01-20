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Высшие суды считают законным лишение прав за употребление наркотических лекарств

Даже назначение врача не спасет от ответственности
Анна Нараева Марина Царева Анна Киселева
Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на норму КоАПа, которая позволяет лишать прав водителей со следами барбитуратов в крови / Александр Артеменков / ТАСС

Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на норму КоАПа, которая позволяет лишать прав водителей со следами барбитуратов в крови. С такой проблемой сталкиваются больные, включая сердечников, но лучшим решением для них будет отказ от вождения, говорят эксперты

Конституционный суд (КС) не стал принимать к рассмотрению жалобу на несоответствие Основному закону статьи 12.8 КоАПа («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). С жалобой в суд обратился водитель автобуса, на полтора года лишенный права на управление транспортными средствами из-за того, что после ДТП в его крови был обнаружен фенобарбитал. По утверждению заявителя, такие результаты теста были обусловлены приемом лекарственных препаратов по назначению врача.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных