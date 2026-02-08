В Госдуме выступили за запрет блокировки больничных счетов из‑за долгов
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев выступил с инициативой о полном запрете на блокировку расчетных счетов государственных медицинских учреждений, пишет «РИА Новости». Соответствующее предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
В обращении подчеркивается, что текущие нормы, позволяющие блокировать счета за неуплату налогов, хотя и направлены на укрепление финансовой дисциплины, на практике ведут к негативным последствиям. Заморозка счетов парализует операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений: не выплачивается зарплата, прекращаются закупки медикаментов и расходных материалов, не идет оплата коммунальных услуг.
«В конечном итоге от таких мер страдают граждане РФ, лишаясь доступа к своевременной и необходимой медицинской помощи. Невозможность получения лекарств или проведения процедур непосредственно угрожает жизни и здоровью пациентов», – отмечается в документе.
Вместо блокировки счетов депутат предлагает применять альтернативные механизмы: введение внешнего управления или персональные штрафные санкции к руководству.
Главная цель инициативы – обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, исключив административные барьеры на пути оказания медицинской помощи.
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с предложением дать право пациенту отказаться от электронного больничного. По его словам, в случае отсутствия согласия ответственность лежит на самом гражданине, поскольку закон предоставляет ему право воспользоваться медицинской услугой или отказаться от нее.