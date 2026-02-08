Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме выступили за запрет блокировки больничных счетов из‑за долгов

Ведомости

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев выступил с инициативой о полном запрете на блокировку расчетных счетов государственных медицинских учреждений, пишет «РИА Новости». Соответствующее предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В обращении подчеркивается, что текущие нормы, позволяющие блокировать счета за неуплату налогов, хотя и направлены на укрепление финансовой дисциплины, на практике ведут к негативным последствиям. Заморозка счетов парализует операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений: не выплачивается зарплата, прекращаются закупки медикаментов и расходных материалов, не идет оплата коммунальных услуг.

«В конечном итоге от таких мер страдают граждане РФ, лишаясь доступа к своевременной и необходимой медицинской помощи. Невозможность получения лекарств или проведения процедур непосредственно угрожает жизни и здоровью пациентов», – отмечается в документе.

Вместо блокировки счетов депутат предлагает применять альтернативные механизмы: введение внешнего управления или персональные штрафные санкции к руководству.

Главная цель инициативы – обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, исключив административные барьеры на пути оказания медицинской помощи.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с предложением дать право пациенту отказаться от электронного больничного. По его словам, в случае отсутствия согласия ответственность лежит на самом гражданине, поскольку закон предоставляет ему право воспользоваться медицинской услугой или отказаться от нее.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте