В Госдуме выступили за запрет блокировки больничных счетов из‑за долгов

В обращении подчеркивается, что текущие нормы, позволяющие блокировать счета за неуплату налогов, хотя и направлены на укрепление финансовой дисциплины, на практике ведут к негативным последствиям. Заморозка счетов парализует операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений: не выплачивается зарплата, прекращаются закупки медикаментов и расходных материалов, не идет оплата коммунальных услуг.