В Уфе возбудили дело о халатности после нападения на студентов в общежитии
В Уфе возбудили уголовное дело о халатности после нападения на студентов в общежитии медуниверситета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
«Возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии.
7 февраля 15-летний подросток ранил четверых студентов в общежитии медуниверситета в Уфе, а затем и себя. При задержании нападавший оказал сопротивление, в результате ножевые ранения получили двое полицейских.
В отношении подростка возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).
Четверых раненых доставили в городские больницы, они находятся в стабильном состоянии. Еще один человек от госпитализации отказался. Нападавший находится в детской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.