В России с 1 апреля расширят скрининг для новорожденных

Он уточнил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия – это наследственное заболевание обмена веществ. Оно развивается из-за нарушения окисления и последующего накопления в органах и тканях насыщенных, очень длинноцепочечных жирных кислот. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот – редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Оно может привести к тяжелому сочетанному дефициту серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина.