В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В работу аэропорта Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Сообщение об этом было опубликовано в 14:22 мск.
Ранее Росавиация ввела такие меры в работу аэропорта Геленджика. Воздушная гавань действует с ограничениями уже около часа.
За ночь с 7 на 8 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Шесть из них были сбиты над акваторией Черного моря.