Главная / Общество /

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Ведомости

В работу аэропорта Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Сообщение об этом было опубликовано в 14:22 мск.

Ранее Росавиация ввела такие меры в работу аэропорта Геленджика. Воздушная гавань действует с ограничениями уже около часа.

За ночь с 7 на 8 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Шесть из них были сбиты над акваторией Черного моря.

