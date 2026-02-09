Сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в России в 2025 году
Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в оптовой торговле России по итогам 2025 г. В число видов с наиболее значительным снижением цен также вошли скумбрия и треска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
В ассоциации привели данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП «Нацрыбресурса». Атлантическая сельдь стала дешевле почти на треть – до 138 руб. за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 руб. за килограмм. Цена на атлантическую скумбрию снизилась на 12,9% (до 270 руб. за кг), а атлантическая треска подешевела на 8,4%, достигнув 490 руб. за килограмм.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что динамика цен на рыбную продукцию зависит не только от объемов вылова, но и от других факторов, включая логистику и рост издержек.
В октябре 2025 г. председатель Рыбного союза Александр Панин говорил ТАСС, что поставки водных биологических ресурсов из России по итогам 2025 г. могут превысить 2 млн т на сумму свыше $5 млрд. С января по сентябрь 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 5% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, достигнув 1,5 млн т на сумму $4,1 млрд.