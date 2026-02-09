Сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в России в 2025 году

В октябре 2025 г. председатель Рыбного союза Александр Панин говорил ТАСС, что поставки водных биологических ресурсов из России по итогам 2025 г. могут превысить 2 млн т на сумму свыше $5 млрд. С января по сентябрь 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 5% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, достигнув 1,5 млн т на сумму $4,1 млрд.