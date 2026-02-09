Двое задержанных по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом он получил из схрона в Подмосковье, куда оружие было заложено киевскими спецслужбами. Он также получил электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал генерал-лейтенант Алексеев. Ключ передала посредством тайника Серебрицкая, которая арендовала квартиру в этом доме. Васин же снимал квартиру для проживания Корбы во время подготовки преступления и обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте.