Двое задержанных по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Двое задержанных по делу о покушении на генерала Алексеева признали винуВ преступлении сознались Любомир Корба и Виктор Васин
Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на генерала-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, признали вину. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Фигуранты заявили, что действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Корба был исполнителем покушения, а Васин – его пособником.
Корба был завербован СБУ в августе 2025 г. в Тернополе. Вербовка шла при содействии польских спецслужб, был задействован его сын – гражданин Польши Любош Корба из города Котовице. За убийство ему обещали $30 000. Он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и был заброшен в Россию в августе 2025 г. через Кишинев и Тбилиси.
Пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом он получил из схрона в Подмосковье, куда оружие было заложено киевскими спецслужбами. Он также получил электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал генерал-лейтенант Алексеев. Ключ передала посредством тайника Серебрицкая, которая арендовала квартиру в этом доме. Васин же снимал квартиру для проживания Корбы во время подготовки преступления и обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте.
Зайдя в подъезд дома, где проживал Алексеев, Корба дождался его появления и выстрелил в него четыре раза. После этого он выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел в ОАЭ, где был задержан по запросу российской стороны.
В Москве Корба вел наблюдение и за другими высокопоставленными военными. Виктор Васин, в свою очередь, был сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК
8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Корбу, обвиняемого в покушении на Алексеева. Его задержали в ОАЭ и выдали России. Васин был задержан в Москве, ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия. Еще одна сообщница Зинаида Серебрицкая, причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину.