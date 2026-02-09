Газета
Общество

ВККС направила в Генпрокуратуру материалы на нижегородского судью

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила материалы в отношении нижегородского судьи Виктора Фомина в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ВККС.

По поручению председателя Верховного суда (ВС) России Игоря Краснова ВККС отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда кандидатуры Фомина, уточняется в сообщении.

4 февраля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Главное управление СК России по Москве провело проверку в отношении Колпикова по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

