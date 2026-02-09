ВККС направила в Генпрокуратуру материалы на нижегородского судью

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила материалы в отношении нижегородского судьи Виктора Фомина в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ВККС.