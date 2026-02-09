Рособрнадзор не планирует доверять ИИ проверку ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует доверять искусственному интеллекту (ИИ) проверку Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил глава ведомства Анзор Музаев, передает «РИА Новости».
Он отметил, что ИИ все же используется в процедуре экзамена, чтобы проверять ее объективность. Кроме того, нейросети уже не первый год проводят анализ почерков, напомнил Музаев.
1 октября 2025 г. глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках Форума классных руководителей рассказал, что до 2030 г. в России появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи школьникам и учителям. На данный момент идея реализации проекта только формируется. Минпросвещения придерживается традиционных форм обучения, при этом информационные технологии используются как вспомогательный ресурс.
ИИ – это мощный инструмент, но его нужно применять аккуратно: важно, на какой базе он формирует ответы и высказывания, сказал министр. Отечественная ИИ-система могла бы помогать и учителям, и ученикам. «Она должна помогать школьникам, но не для того, чтобы списать контрольные работы», – подчеркнул Кравцов.