Экс-председателя совета директоров Росэнергобанка приговорили к 11 годам

2 февраля в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Шварца 11 лет лишения свободы, а для Жерихиной восемь лет. Строгость наказания для Жерихиной прокурор обосновал тем, что в 2022 г. она уже была осуждена Таганским судом Москвы за хищение почти 2 млрд руб. из того же Росэнергобанка, после чего покинула Россию, не дожидаясь других обвинений.