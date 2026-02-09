Экс-председателя совета директоров Росэнергобанка приговорили к 11 годам
Басманный суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам лишения свободы по трем эпизодам мошенничества. Об этом сообщает РБК.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предполагается, что Шварц будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 2,5 млн руб.
В рамках уголовного дела также была признана виновной бывший начальник отдела поддержки корпоративного бизнеса банка Юлия Жерихина. Ей назначено восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало гражданские иски к Шварцу и Жерихиной на общую сумму 1,862 млрд руб. Суд удовлетворил эти иски в полном объеме. Кроме того, со Шварца был взыскан дополнительный иск АСВ на 999 млн руб.
По данным суда, фигуранты похитили более 3 млрд руб. из Росэнергобанка. Шварц разработал преступную схему, а Жерихина ее реализовывала. Заемщиков вынуждали брать кредиты на суммы, значительно превышающие их реальные потребности. Разница между кредитом и реальными потребностями переводилась на подконтрольные фигурантам компании.
Например, при необходимости получить 400 млн руб. клиенту предлагали оформить кредит на 1,4 млрд руб. Избыточные средства, обслуживание которых должен был взять на себя банк, заемщики авансом переводили на счета фиктивных компаний, которые подбирала Жерихина. Эти компании формально обещали поставить товары или оказать услуги, но фактически не могли выполнить свои обязательства, и сделки носили фиктивный характер.
2 февраля в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Шварца 11 лет лишения свободы, а для Жерихиной восемь лет. Строгость наказания для Жерихиной прокурор обосновал тем, что в 2022 г. она уже была осуждена Таганским судом Москвы за хищение почти 2 млрд руб. из того же Росэнергобанка, после чего покинула Россию, не дожидаясь других обвинений.
Банк России отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк «Росэнергобанк» (КБ «РЭБ») 10 апреля 2017 г. У Банка России «возникла обязанность отозвать лицензию» у банка, поскольку тот оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами. В нарушение предписания регулятора КБ «РЭБ» «недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов», говорилось в сообщении на сайте ЦБ. Проблемы у Росэнергобанка возникли, поскольку организация использовала «крайне рискованную бизнес-модель», в ней было низкое качество управления и активов, считает регулятор.