ЦБ отозвал у Росэнергобанка лицензию и передал материалы в СКР

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк "Росэнергобанк" (КБ "РЭБ"). По данным отчетности, по величине активов на 1 марта он занимал 92-е место в банковской системе страны. Банк является участником системы страхования вкладов.

У Банка России «возникла обязанность отозвать лицензию» у Росэнергобанка, поскольку тот оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами, объясняет пресс-служба ЦБ. В нарушение предписания регулятора КБ «РЭБ» «недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов», говорится в сообщении на сайте ЦБ. В отношении банка не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.

Проблемы у Росэнергобанка возникли, поскольку организация использовала «крайне рискованную бизнес-модель», в ней было низкое качество управления и активов, считает регулятор. «В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Поскольку отзыв лицензии последовал за тем, что регулятор выявил факты «существенной недостоверности отчетных данных», ЦБ, опираясь на УПК и федеральный закон о Центробанке, пообещал переправить «соответствующие материалы» в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Банк является участником системы страхования вкладов. АСВ уже сообщило, что выплаты вкладчикам Росэнергобанка начнутся не позднее 24 апреля, банки-агенты для этого будут отобраны по конкурсу не позднее 14 апреля.

30 марта Росэнергобанк ввел предварительную запись клиентов на снятие денег, сообщал ТАСС. Снятие суммы свыше 500 000 руб. нужно было заказывать за пять рабочих дней. В пресс-службе банка это объяснили «технической задержкой подкрепления отделений наличностью» и заверили, что «банк выполняет свои обязательства перед вкладчиками». В колл-центре необходимость записи также связали с «оптимизацией работы офисов», из-за которой возникли «некоторые технические сбои». Также сообщалось о проблемах с безналичными переводами у юридических лиц, эти «технические неполадки» в колл-центре обещали исправить в ближайшее время.

27 марта «РИА Новости» и портал «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковских кругах сообщили, что Росэнергобанк отключен от системы ЦБ электронных срочных платежей (БЭСП). Представитель банка это отрицал.

Осенью на протяжении двух месяцев Росэнергобанк не раскрывал 135-ю форму отчетности, что было связано с неисполнением обязательных нормативов – со снижением норматива Н1.1 ниже уровня 5,125% в течение шести и более дней за отчетный месяц. Регуляторный минимум для норматива Н1.1 составляет 4,5%. После такого снижения банк был вынужден перестать исполнять обязательства по субординированным займам. ЦБ сообщал в октябре, что банк для поддержания нормативов достаточности базового капитала списал субординированные займы и начисленные по ним проценты на 1,5 млрд руб.

В сентябре Moody’s изменило прогноз по Росэнергобанку со стабильного на негативный, после того как изучило данные его отчетности за 2015 и 2016 гг. Агентство выяснило, что у банка резко выросла доля реструктурированных кредитов от кредитного портфеля – с 3,7 в конце 2014 г. до 27% к концу прошлого года, без пересмотра условий кредиты были бы просрочены. Конвертацию субординированных обязательств банка аналитик Moody’s Ольга Ульянова тогда связала с тем, что у банка могли возникнуть непредвиденные убытки, «продавившие» соответствующий коэффициент ниже заданного уровня. Убытки Росэнергобанк мог получить из-за кредитных потерь по ряду крупных реструктурированных ссуд, по которым он был склонен до сих пор поддерживать умеренный уровень резервирования, предполагала Ульянова.

Среди акционеров Росэнергобанка – 12 граждан, каждый из которых владеет менее чем 10% акций. В их числе есть члены совета директоров Росэнергобанка Лидия Васильева и Борис Штейн. Основным источником фондирования банка (60%) являются депозиты населения. По итогам 2016 г. Росэнергобанк с активами в 55,6 млрд руб. занял 88-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По размеру средств физлиц Росэнергобанк занимал 51-е место в рэнкинге «Интерфакса». По итогам прошлого года в банке насчитывалось 35,8 млрд рублей средств физлиц.

Весной 2014 г. Росэнергобанк попал под санкции Канады, которая тогда заявила о «разумных основаниях полагать», что компании и граждане, попавшие под санкции, связаны с правительством России или были причастны к деятельности российских сил в Крыму. Как говорил тогда первый зампред правления Росэнергобанка Марк Шрайбер, санкции канадского правительства не отразились на деятельности кредитной организации. В сентябре санкции с банка были сняты. Шрайбер назвал это результатом работы юристов банка, Канадской адвокатской компании Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Montreal, а также компании White and Case LLC с государственными органами Канады.