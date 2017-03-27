Росэнергобанк и Международный строительный банк отрицают отключение от системы платежей ЦБ

Представители Росэнергобанка и Международного строительного банка отрицают, что Банк России отключал их от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП). Об отключении Росэнергобанка от БЭСП сообщили в понедельник «РИА Новости» и портал «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковских кругах, про второй банк сообщали только «Банки.ру».

Секретарь Международного строительного банка сообщила РБК, что «банк работает в обычном режиме». У нее нет информации о том, что ЦБ с понедельника отключил их от БЭСП.

Росэнергобанк отрицал отключение от БЭСП и ранее, а затем повторил это РБК.