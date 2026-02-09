Газета
Главная / Общество /

Полицейские задержали трех человек из-за ложного сообщения о теракте в «Москва-сити»

Ведомости

Правоохранители задержали троих подозреваемых в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в «Москва-сити». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ряд анонимных звонов поступил в экстренные службы Москвы ночью 9 февраля. Неизвестные лица сообщили об угрозе совершения теракта в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной. Оперативные службы в сжатые сроки установили, что звонки поступили с территории комплекса. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС России. Были задержаны арендатор и двое его знакомых. По внешним признакам мужчины были пьяны.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Выясняются обстоятельства случившегося.

В декабре 2025 г. Волк предупреждала, что россиянам не следует пересылать или публиковать сообщения с угрозами взрывов и захвата заложников в мессенджерах. По ее словам, это способствует распространению дезинформации. Злоумышленники зачастую пытаются создать видимость подготовки нападений на учебные заведения, применяя данные из открытых источников – сведения об учениках, расписание уроков и данные о школьных мероприятиях. Такие приемы усиливают иллюзию опасности и провоцируют панику.

