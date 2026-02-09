Полицейские задержали трех человек из-за ложного сообщения о теракте в «Москва-сити»

По ее словам, ряд анонимных звонов поступил в экстренные службы Москвы ночью 9 февраля. Неизвестные лица сообщили об угрозе совершения теракта в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной. Оперативные службы в сжатые сроки установили, что звонки поступили с территории комплекса. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС России. Были задержаны арендатор и двое его знакомых. По внешним признакам мужчины были пьяны.