«Бабушкина схема» стала экономической фразой года у «Грамоты.ру»

В номинации «Информационные технологии» с большим отрывом победило слово «вайбкодинг» (55% голосов). Также в тройку лидеров вошли «ИИ-пузырь» (20%) и «Max» (9%), сообщили организаторы акции. В номинации «Психология» победителем стала аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), за которую проголосовали 60% участников. В тройку самых популярных также вошли «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).