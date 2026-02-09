Газета
«Бабушкина схема» стала экономической фразой года у «Грамоты.ру»

Ведомости

«Грамота.ру» и Т-Ж объявили итоги ежегодной акции «Слово года» и назвала победителей в трех профессиональных номинациях: «Информационные технологии», «Психология» и «Экономика и финансы». В последней звание получило словосочетание «бабушкина схема».

«Бабушкина схема» – это мошенническая схема, при которой аферисты убеждают пожилого человека продать свою собственность, а затем тот через суд оспаривает сделку, оставляя покупателя без денег и имущества.

Словосочетание получило 44,6% голосов в голосовании, где приняли участие свыше 1100 человек. Второе место занял термин «утильсбор» (14,3%), а третье – «самозапрет» (11,4%)».

«Грамота.ру» назвала «зумер» словом 2025 года

Общество

В номинации «Информационные технологии» с большим отрывом победило слово «вайбкодинг» (55% голосов). Также в тройку лидеров вошли «ИИ-пузырь» (20%) и «Max» (9%), сообщили организаторы акции. В номинации «Психология» победителем стала аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), за которую проголосовали 60% участников. В тройку самых популярных также вошли «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).

Эти слова и выражения, по мнению участников профильных сообществ, наиболее точно описывают ключевые процессы и изменения в соответствующих отраслях за прошедший год.

По версии «Грамоты.ру» словом 2025 г. стал «зумер» (42% голосов). В топ-5 также попали «выгорание» (38%), «ред флаг» (37%), «промпт» (36%) и «пупупу» (28%). Портал уточняет, что «слово года» отражает новые явления в языке и обществе, попадает в «нерв времени».

